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Yoksulluk sınırı 7 Bin 444 TL, emekli maaşı ise…

Emekli Sen Gölcük Şubesi Başkanı Ahmet Kasımoğlu, emeklilere yapılan zam oranını değerlendirdi. Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu açıklamada Kasımoğlu, “ Ülkede  dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira 70 kuruş ve yoksulluk sınırı 7 bin 444 lira 62 kuruşken, emekliye yapılan zam ortada” dedi. 
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DİSK’e bağlı Emekli-Sen Gölcük Şubesi Başkanı Ahmet Kasımoğlu, emekli ücretlerine yapılan zamlara ilişkin açıklamasında, “Geçtiğimiz gün TÜİK Temmuz-Aralık enflasyonunu %6.5 Olarak açıkladı, bu oran emeklilerin ücretlerine zam olarak yansıtılacak. Böylece memur ve memur emeklilerine gelen ücret zammı % 4, enflasyon farkıyla ise % 5 .49; SSK ve BAĞ KUR emeklilerine ise % 6.49 olacak. Tabii, inanırsanız…

Geçtiğimiz haftalarda, asgari ücrete yapılan zam,  yaşam hakkına açıkça saldırıdır. Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira 70 kuruş ve yoksulluk sınırı 7 bin 444 lira 62 kuruşken, asgari ücretlilere yapılan zam ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere yapılacak zam oranları ortadadır. Bugün gelinen noktada, sözleşmeli sendikal hak talebimizin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir” dedi.

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