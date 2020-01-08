Sami Çakır’ın gün boyu Gölcük’ü gezdi

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Gölcük esnafını gezdi. Gölcük’e bir takım ziyaretlerde bulunan Sami Çakır, ilk olarak Gölcük Ulu Cami cemaati ile bir araya geldi. Cami cemaatiyle bir süre sohbet eden Vekil Çakır, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Başiskele Sanayi Sitesi’nde bulunan Akdeniz Metal’in sahibi Yaşar Akdeniz’i de ziyaret eden Çakır, üretim alanına girerek çalışan işçilerle sohbet etti. İşletmenin sahibi Yaşar Akdeniz, Sami Çakır’a yapılan imalatlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra sağlık sorunları yaşayan partililer ziyaret edildi. Sami Çakır’ın Gölcük turu, gün boyu devam etti.