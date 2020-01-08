AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Gölcük esnafını gezdi. Gölcük’e bir takım ziyaretlerde bulunan Sami Çakır, ilk olarak Gölcük Ulu Cami cemaati ile bir araya geldi. Cami cemaatiyle bir süre sohbet eden Vekil Çakır, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Başiskele Sanayi Sitesi’nde bulunan Akdeniz Metal’in sahibi Yaşar Akdeniz’i de ziyaret eden Çakır, üretim alanına girerek çalışan işçilerle sohbet etti. İşletmenin sahibi Yaşar Akdeniz, Sami Çakır’a yapılan imalatlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra sağlık sorunları yaşayan partililer ziyaret edildi. Sami Çakır’ın Gölcük turu, gün boyu devam etti.
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Sami Çakır’ın gün boyu Gölcük’ü gezdi
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerde Çakır’a Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz