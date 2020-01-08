Aygün, AKP Yavuz Sultan’ı ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Yavuz Sultan Mahalle Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Mahalle başkanlığında gerçekleşen toplantıya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın, İlçe Yöneticileri Öznur Yakupoğlu, Hakan Atalı, Hakan Karadeniz, Mahalle Başkanı Burhan Çelebi ve mahalle yöneticileri katıldı.

İSTİŞARE YAPTILAR

Toplantıda bir konuşma yapan İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, “Başkanımızın iştirakleriyle düzenlediğimiz bu mahalle toplantılarında hem yerel, hem de ulusal gündemle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Bu akşam dördüncü mahalle toplantımızı yapıyoruz. Teşkilatlar olarak bir arada olmaktan, hasbihal etmekten dolayı mutluyuz” dedi. Çakıroğlu’nun ardından konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçe genelinde hizmete sundukları projelere vurgu yaptı.

GÖNÜLLERE DOKUNAN PROJELER

Katılımcı yönetim anlayışı gereği toplumun tüm dinamikleri ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün “Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız, vatandaşlarımız ve teşkilatlarımız. Hepsi bizler için çok kıymetli. Mahallelerimizde yaptığımız bu istişare toplantılarımızı çok önemsiyorum. Hep birlikte Derincemiz için gönül birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.