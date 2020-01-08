Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:37 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:39 TSİ

Aygün, AKP Yavuz Sultan’ı ziyaret etti

AKP Yavuz Sultan Mahalle Toplantısı’na katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, teşkilat mensupları ile istişarede bulundu. Toplantıda projelere vurgu yapan Başkan Aygün, “Hep birlikte Derincemiz için gönül birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Yavuz Sultan Mahalle Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Mahalle başkanlığında gerçekleşen toplantıya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın, İlçe Yöneticileri Öznur Yakupoğlu, Hakan Atalı, Hakan Karadeniz, Mahalle Başkanı Burhan Çelebi ve mahalle yöneticileri katıldı.

İSTİŞARE YAPTILAR

Toplantıda bir konuşma yapan İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, “Başkanımızın iştirakleriyle düzenlediğimiz bu mahalle toplantılarında hem yerel, hem de ulusal gündemle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Bu akşam dördüncü mahalle toplantımızı yapıyoruz. Teşkilatlar olarak bir arada olmaktan, hasbihal etmekten dolayı mutluyuz” dedi. Çakıroğlu’nun ardından konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçe genelinde hizmete sundukları projelere vurgu yaptı.

GÖNÜLLERE DOKUNAN PROJELER

Katılımcı yönetim anlayışı gereği toplumun tüm dinamikleri ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün “Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız, vatandaşlarımız ve teşkilatlarımız. Hepsi bizler için çok kıymetli. Mahallelerimizde yaptığımız bu istişare toplantılarımızı çok önemsiyorum. Hep birlikte Derincemiz için gönül birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bugün 15:37 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hürriyet konuştu, Vedat Yoldaş terk etti mask
Hürriyet konuştu, Vedat Yoldaş terk etti
Hürriyet: Gelsinler yarın BEKAŞ’a başlasınlar mask
Hürriyet: Gelsinler yarın BEKAŞ’a başlasınlar
CHP’li Serpil Ceylan adaylığını resmen duyurdu mask
CHP’li Serpil Ceylan adaylığını resmen duyurdu
CHP Kandıra’da listeler belli oldu mask
CHP Kandıra’da listeler belli oldu
Yıldız, o haberleri yalanladı! mask
Yıldız, o haberleri yalanladı!
Serpil Ceylan Derince'ye aday mask
Serpil Ceylan Derince'ye aday
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket! mask
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL