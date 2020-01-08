Tiyatro Biz, CmS Menajerlik’te

CmS Menajerlik İstanbul, bundan böyle İzmit bağlantılı çalışacak. Tiyatro Biz Genel Sanat Yönetmeni Pelin Boz, CmS menajerlikle sözleşme imzalayarak birlikte çalışacaklarını ifade etti. İş birliğinin hayırlı olmasını dileyen Pelin Boz, CmS Menajerlikte kamera önü, oyunculuk ve tiyatro sahne sanatları dersleri verecek. Oyuncu Genel Koordinatörü Koray Azaplar ise profesyonel oyuncularla sektörde bir numara olma yolunda ilerlemek istediklerini belirtti.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Selim Zülfikaroğlu sahipliğinde kurulan CmS Menajerlik Yapım, Genel Sanat Yönetmenliği’ni Pelin Boz’un yaptığı Tiyatro Biz ile birlikte çalışacak. CMS Menajerlik Yapım’ın Genel Koordinatörlüğünü Ufuk Faruk Kalyoncu, Oyuncu Genel Koordinatörlüğünü ise Koray Azaplar üstleniyor. Koray daha önce 9 yıl boyunca sahibi olduğu 2K prodüksiyon şirketini yönetti. Daha sonra Ay Yapım kendi bünyesinde Mood Ajansı kurdu. Ajansın başında koordinatör olarak Koray Azaplar vardı. Azaplar, birçok projenin cast direktörü olarak faaliyet vermişti.