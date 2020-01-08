Körfez’de atıklar için bir telefon yeterli

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanında mesai gözetmeksizin çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşları da özellikle gelişi güzel şekilde bırakılan büyük atıklar için daha duyarlı olmaya davet ediyor. Özellikle eskiyen mobilyaların gelişi güzel şekilde boş arsalara atılmamasını isteyen yetkililer, 500 00 50’yi arayarak vatandaşların bildirmelerini istedi.

KENT TEMİZLİĞİ

“Vatandaşlarımız arasın bizler alalım” diyen ekipler, “Vatandaşlarımızı kent temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kent estetiği için belediye-vatandaş işbirliği önemli. Mobilyasını yenileyen vatandaşlarımız eskileri atarken, bize bildirin. Ekiplerimiz hemen gelsin alsın. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne geçelim. Bu konuda destek bekliyoruz” denildi.