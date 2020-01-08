İşte yılın kalp doktoru

Altın Kanat Ödül Töreni adı altında, Alia Medya’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceyeiş, ekonomi ve sanat dünyasından birçok önemli isim katılım gösterdi. Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde çeşitli dallarda birçok ödül sahiplerini buldu. Yılın En İyi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı kategorisinde Kocaeli Akademi Hastanesi’nden Doç. Dr. Ersan Özbudak ödüle layık görüldü. Kentin önde gelen hastanelerinden olan Akademi Hastanesi’nin doktoru sayesinde böylesine prestijli bir ödül Kocaeli sınırlarına gelmiş oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Aldığı ödülün ardından kısa bir konuşma yapan Doç. Dr. Ersan Özbudak: “Bu ödülü ailem, Kocaeli Akademi Hastanesi’ndeki çalışma arkadaşlarım ve zor şartlarda çalışan tüm doktor arkadaşlarım adına alıyorum.” dedi.