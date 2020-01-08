Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen Ufuk Gelen bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Bu sırada yoldan geçen araçlar, yerde kanlar içinde kalan Ufuk Gelen'e çarpmamak için durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başının üzerine düşen Ufuk Gelen, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada şoka giren Ufuk Gelen’in yanındaki kadın, polisler tarafından sakinleştirildi. Ameliyata alınan Ufuk Gelen.'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi!
Körfez'de yakınlarıyla birlikte yürüyen Ufuk Gelen(34), bir anda köprülü kavşakta korkulukları aşıp, D-100 Karayolu'na atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ufuk Gelen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - yazık genç bir insan daha hayat şartlarına yenik düştü . halkı mutsuz ve umutsuz bir ülke . iftihar etsinler eserleri ile .
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