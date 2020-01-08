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Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti

Kapatılma kararı alınan Honda fabrikasının mağdur durumdaki çalışanları, fabrikanın çalışanlarına verdiği kapanma tazminatından kesilen SGK ve gelir vergisi kesintileri için yargıya başvurdu
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Honda, Gebze Şekerpınar'daki Honda fabrikasını 2021'de kapatma kararı aldı. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası'nda 1.300 kişi çalışıyor. Fabrikanın kapanacağı duyurulduktan sonra fabrika yönetimi çalışanlarına mağduriyetlerini bir nebze gidermeleri için, kapanma tazminatı adı altında bir ödeme yapmayı taahhüt etti. Verilen kapanma tazminatının büyük bir kısmının gelir vergisi ve SGK kesintisi olarak kesilmesi ise Honda çalışanlarında büyük bir şok etkisi yarattı. Fabrikanın kapanması sebebiyle yeniden iş bulma konusunda büyük bir kaygı yaşayan çalışanlar, bu tazminatla en azından yeni bir iş bulana kadar idare edebileceklerini düşünürken, yapılan kesintiler fabrika çalışanlarında büyük bir mağduriyet yarattı.

ÇALIŞANLAR YARGIYA BAŞVURDU

Mavi yaka, beyaz yaka olmak üzere, yaklaşık 1.000'e yakın Honda çalışanı bu haksızlığın giderilmesi için organize olarak yargıya başvurma kararı aldı. 27 Mart 2018 öncesinde karşılıklı iş sonlandırma , ikale tazminatları gibi yapılan ödemelerden dolayı bir çok çalışan bu kesintilerin haksız olduğunu düşünerek yargıya başvurdu. Maliye bakanlığı da bu davaları kaybedeceğini anladıktan sonra bu davalardan vazgeçmeleri koşuluyla, işçilere bu vergi kesintilerini ödeyerek 27 Mart 2018 den sonra ki yapılan iş sonu ikale sözleşmeleri sonucu yapılan ödemelerden kesinti yapılacağına dair bir tebliğ yayınlayarak, bütün çalışanların bu ve benzeri bütün tazminatlardan kesinti yapılacağını bildirerek,bütün işçi ve çalışanların bu kesintileri geri almalarını engellemiş oldu.

HONDA ÇALIŞANLARI: SGK VE VERGİ KESİNTİSİNİN OLMAMASI GEREKİYOR

Mağdur durumdaki Honda çalışanları, aldıkları kapanma tazminatının karşılıklı olarak anlaşarak değil, fabrika kapandığından dolayı, "kapanma tazminatı " adı altında fabrikanın ödediği ve mecburen bunu kabul ettikleri bir ücret olduğunu, bu ücretin çalışma karşılığı ya da karşılıklı bir anlaşma sonucu olmadığını bu yüzden SGK ve vergi kesintisinin olmaması gerektiğini söylediler.Ve bu konuda yargıya başvurma kararı aldılar.

FABRİKA ÇALIŞANLARI KAYGILI

Honda çalışanları;kapanacak olan Honda fabrikasından ayrıldıktan sonra ne yapacakları konusunda her gün stres yaşıyor. Yeni bir iş bulma kaygısı, yaşları 30'un üstünde olan işçilerin emekli olana kadar yeni bir iş bulamayacakları korkusu, uzun vadeli ev kredisi gibi kredi çekenlerin, kredi taksitlerini nasıl ödeyecekleri konusundaki korkuları gibi sıkıntılar yüzünden büyük bir stres ve kaygı içindeler. Bir Honda çalışanı "Ev kredisi çekmiştim, fabrikanın verdiği kapanma tazminatı ile bu krediyi kapatırım derken, yapılan vergi kesintisi ile alacağımız ücretin neredeyse yarısı gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Başka bir Honda çalışanı da; "Yaşım 40. Buradan emekli olurum diye düşünürken bir anda fabrikanın kapanacağını öğrendim. Şok oldum. Fabrikanın kapanma tazminatı vermesi bizi biraz rahatlattı . Ama vergi kesintileri yapılacağını ve bu tazminatın kuşa döndüğünü öğrendim. Yeni bir iş bulmam çok zor. Emekli olana kadar ne yapacağım, kesintiler olmasaydı belki iş kuracaktım ama vergi kesintisi olursa iş kuramam. Zaten devlete senelerdir vergimizi ödüyoruz. Kapanan bir fabrikanın çalışanlarına mağduriyetimizi biraz hafifletelim diye verdikleri bu ücretten neden kesinti yapıyorlar. Sonuna kadar gideceğiz, anayasa mahkemesi, olmazsa Avrupa insan hakları mahkemesine gideceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN AVUKATI: GELİR VERGİSİ GELİRDEN KESİLİR

Honda çalışanlarının alacakları kapanma tazminatı ile açtıkları davayı yürüten Kocaeli Barosu avukatlarından, Avukat Hakan Ruşen Arda konuyla ilgili şöyle konuştu: "Gelir vergisi gelirden kesilir. Tazminatlar zarar ve mağduriyetlerin giderilmesine yöneliktir. İş sonu tazminatları vs. ek ödemelerden kesilen vergiler için açılan davalar çalışanların lehine sonuçlanmaya başlayınca Nisan/2018'de torba yasayla bu tarihe kadarki kesintilerin geri ödeneceği, daha sonrasındaki ödemeler için ise çalışanların şansına küsmesi gerektiği gibi; hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı bir düzenlemeye dayanılmaktadır. Honda Türkiye fabrikasının herhangi bir sorun yokken bir anda fabrikayı kapatma kararı alması ekstrem bir durumdur ve firma da işsiz kalacak, maaşına güvenerek borçlanmış, yatırım yapmış çalışanlarının mağduriyetlerini kısmen de olsa gidermeye çalışmıştır. Yani ikale sözleşmesi veya benzeri bir durum da söz konusu değildir. Her şey bir yana kayıt dışılık ülkemizin çok uzun yıllardır en önemli sorunlarından biriyken, dar gelirli emekçilerin her türlü tazminatlarından vergi alabilmek için devletin sergilediği refleks kamu vicdanını da incitecek niteliktedir."

HONDA ÇALIŞANLARI DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR

İşlerini kaybedecek olan 1.000 Honda çalışanı alacakları kapanma tazminatından vergi ve SGK kesintilerinin yapılmaması gerektiğini düşünerek organize olarak yargıya başvurdu. Zaten mağdur olan ve stresli günler geçiren Honda çalışanları bu konuda davalarla, mahkemelerle uğraşmadan devletten destek bekliyor. Daha öncede yapıldığı gibi bu davalardan vazgeçerek, devletin bu konuda sağ duyulu davranmasını, bu kesintileri yapmamalarını istiyorlar. Bu kesintiler yapılmazsa, en azından işlerini kaybedecek olan 1300 çalışan bir süre daha kendilerine yeni bir düzen kurana kadar idare edebileceklerini düşünüyorlar.

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Yorumlar

(1)
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İbanez - Madem kapanıyor yerli otomobil üretmek için devlet alsın hem çalışanlar magdur olmaz hem yerli otomobil daha erken piyasada olur

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 17:04

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