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Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.
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Kartepe’nin zirvesinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. The Green Park Otel’de yılbaşı gününden bu yana pistler açık bulunuyor. Aralıksız yağan kar nedeniyle yükselen kar kalınlığı, otelin doluluk oranını da direk etkiledi. Kartepe bölgesinde kar yağışının bugünde devam edeceği tahmin ediliyor.

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