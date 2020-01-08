Kartepe’nin zirvesinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. The Green Park Otel’de yılbaşı gününden bu yana pistler açık bulunuyor. Aralıksız yağan kar nedeniyle yükselen kar kalınlığı, otelin doluluk oranını da direk etkiledi. Kartepe bölgesinde kar yağışının bugünde devam edeceği tahmin ediliyor.
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Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz