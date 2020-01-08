CHP Kandıra’da listeler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Olağan Kongresi bugün Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu aday olmazken, İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ ve eski Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular aday oldu. Düzenlenen kongrede seçim blok listeli gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını CHP’li Meclis Üyesi Necat Çakır’ın yaptığı kongrede katip üyeliğine Erdal Açıkgöz ve Ömer Şen seçildi. 139 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 15 il delegesi, 15 de yönetim kurulu üyesi seçildi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yöneticileri Selim Yıldız, Sabriye Şahin, Hasan Akar, Harun Yıldızlı, Naim Keskin CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Gençlik Kolları Başanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Belediye Meclis Üyesi Necat Çakır, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, yöneticiler, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı. Katılımcıların konuşmalarının ardından saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi.

İŞTE GÜLAY EYİSABUNCULAR’IN LİSTESİ

ASİL

Serkan Açıkgöz

Hasan Akyıl

Sedat Çetinkaya

Ahmet Demir

Alper Güngör

Sabahattin Güngör

Murat İlk

Ahmet Kaba

Sevgi Keskin

Ali Rıza Kır

Nejla Kuru

Fikret Özcan

Eyyup Özdemir

Songül Yaşar

İL DELEGELERİ

Hurşit Güneş

Sevim Deren

Gülay Eyisabuncular

Recep Şenol

Gülcan Özdemir

Erdal Açıkgöz

Ersöz Soykan

Ayhan Alkan

Murat İlk

Adem Dursun

Hasan Yener

Songül Yaşar

Erhan Sert

Hüseyin Seyrek

Arzu Güngör

GÜRCAN YALÇINTUĞ’UN LİSTESİ

ASİL

Gürcan Yalçıntuğ

Ceyhun Güzel

Asım Filiz

Emre Safa Alkan

Volkan Cansever

Cem Durmuş

Emre Çelebi

Esengül Aytaç Ersöz

Sadiber İçöz Talun

Şahver Oruç

Gülay Kereş

Barış Onur

Barış Yılmaz

Muharrem Bayır

Ayhan Pehlivan

İL DELEGELERİ

Gürcan Yalçıntuğ

Kenan Evin

Muzaffer Yağız

Volkan Bulgurcu

Kenan Çapraz

Gökhan Çakır

Cemil Toygar

Gülten Akın

Gizem Alkan

Tuğba Açıkgöz

Emine Demiröz

Cengiz Aktaş

Oğuzhan Uçar

Salim Onur

Mehmet Erel