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Emlakçılar’dan e-dönüşüm semineri

Kocaeli Emlakçılar Odası bugün üyelerine yönelik e-dönüşüm semineri gerçekleştirdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Emlakçılar Odası, bugün Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda üyelerine yönelik e-dönüşüm semineri gerçekleştirdi. Programa  Kocaeli Emlakçılar Odası (KEO) Başkanı Alpay Hacıoğlu, Türkiye Kayıtlı Elektronik Posta (TÜRKKEP) Bölge Müdürü Emre Baydemir, Kocaeli Emlakçılar Odası yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda emlakçı katıldı. Programda TÜRKKEP Bölge Müdürü Emre Baydemir , “e-fatura hizmetleri ve servisleri” konusunda sunum gerçekleştirdi.

“SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMA YÖNÜNDE HAREKET”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Sorumluluk bilinci içerisinde buraya gelen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  Yeni düzenlemeler hakkında bilgi almak için buradayız. E-imza, e-fatura, e-arşiv konuları hakkında bilgileneceğiz. TÜRKKEP devlet bünyesinde yetkili firmalardan birisi. Sektörde öncü olma yönünde hareket ediyoruz” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ ETKİNLİK OLACAK”

Hacıoğlu sözlerinin devamında, “8 Şubat’ta da mesleğimize katkı sunma anlamında eğitmen Barış Kılıçarslan ile güzel bir eğitim programı gerçekleştireceğiz. Sizlerden bir ücret talep edilmeyecek. Bu etkinlik gerçekten çok önemli bir etkinlik olacak. Taşınmaz ticareti yönetmeliğiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki süre 31 Ağustos’a kadar uzatıldı” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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