İntiharın ardından şok detaylar!

Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ablası ve eniştesiyle birlikte araba yolculuğu yaptığı sırada arabadan atlayan Ufuk Gelen koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Gelen'in o gün psikolojik tedavi için randevu aldığı öğrenildi. Ayrıca genç adamın 2 gün önce balkondan atlayarak intihar etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.