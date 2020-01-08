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İntiharın ardından şok detaylar!

Körfez'de ablası ve eniştesiyle arabada seyir halindeyken arabadan inen Ufuk Gelen(34), bir anda köprülü kavşakta korkulukları aşıp, D-100 Karayolu'na atlayarak intihara etti. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gelen'in hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
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Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ablası ve eniştesiyle birlikte araba yolculuğu yaptığı sırada arabadan atlayan Ufuk Gelen koşarak korkulukları aşıp, yaklaşık 6 metre yükseklikten yola atladı. Gelen'in o gün psikolojik tedavi için randevu aldığı öğrenildi. Ayrıca genç adamın 2 gün önce balkondan atlayarak intihar etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

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