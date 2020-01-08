CHP Kandıra'da yeni başkan belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Olağan Kongresi bugün Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu aday olmazken, İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ ve eski Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular aday oldu. Düzenlenen kongrede seçim blok listeli gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını CHP’li Meclis Üyesi Necat Çakır’ın yaptığı kongrede katip üyeliğine Erdal Açıkgöz ve Ömer Şen seçildi. 139 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 15 il delegesi, 15 de yönetim kurulu üyesi seçildi.
YOĞUN KATILIM
Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yöneticileri Selim Yıldız, Sabriye Şahin, Hasan Akar, Harun Yıldızlı, Naim Keskin CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Gençlik Kolları Başanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Belediye Meclis Üyesi Necat Çakır, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, yöneticiler, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.
Katılımcıların konuşmalarının ardından saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi.17.00’de sandıkların kapanmasıyla verilen oylar sayılmaya başlandı. 139 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 125 delege oy kullandı. Gülay Eyisabuncular 64 oyla seçilmiş ilçe başkanı oldu.
İŞTE GÜLAY EYİSABUNCULAR’IN LİSTESİ
ASİL
Serkan Açıkgöz
Hasan Akyıl
Sedat Çetinkaya
Ahmet Demir
Alper Güngör
Sabahattin Güngör
Murat İlk
Ahmet Kaba
Sevgi Keskin
Ali Rıza Kır
Nejla Kuru
Fikret Özcan
Eyyup Özdemir
Songül Yaşar
İL DELEGELERİ
Hurşit Güneş
Sevim Deren
Gülay Eyisabuncular
Recep Şenol
Gülcan Özdemir
Erdal Açıkgöz
Ersöz Soykan
Ayhan Alkan
Murat İlk
Adem Dursun
Hasan Yener
Songül Yaşar
Erhan Sert
Hüseyin Seyrek
Arzu Güngör
GÜRCAN YALÇINTUĞ’UN LİSTESİ
ASİL
Gürcan Yalçıntuğ
Ceyhun Güzel
Asım Filiz
Emre Safa Alkan
Volkan Cansever
Cem Durmuş
Emre Çelebi
Esengül Aytaç Ersöz
SadiberİçözTalun
Şahver Oruç
Gülay Kereş
Barış Onur
Barış Yılmaz
Muharrem Bayır
Ayhan Pehlivan
İL DELEGELERİ
Gürcan Yalçıntuğ
Kenan Evin
Muzaffer Yağız
Volkan Bulgurcu
Kenan Çapraz
Gökhan Çakır
Cemil Toygar
Gülten Akın
Gizem Alkan
Tuğba Açıkgöz
Emine Demiröz
Cengiz Aktaş
Oğuzhan Uçar
Salim Onur
Mehmet Erel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz