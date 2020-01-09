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4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...

Kocaeli’nde dört yabancı işçinin can verdiği fabrika yangınında dört kişiye dava açıldı. Tekstil fabrikasında faciadan bir ay önce aynı nedenle yangın meydana geldiği halde önlem alınmadığı ortaya çıktı. Fabrikanın bulunduğu binada yangın tesisatının çalışmadığı, yangın algılama ve alarm sisteminin olmadığı belirlendi.
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Hürriyetten İsmail Saymaz'ın haberine göre Kocaeli’de 6 Haziran 2019’da Akkan Tekstil adlı fabrikada çıkan yangında dört yabancı işçi can verdi. Suriyeli Rafide Al-Dank’ın 16, İtlal Mustafa’nın 34, Araf El Hays’ın 38 ve kimliği belirlenemeyen Afgan işçinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi.

‘İŞE GELMEYE ZORLADILAR’

İddianamede ifadesine yer verilen bekçi Ali Karaarslan, “İşçilerin çıkması için sesli ikazda bulundum” dedi. Ölenlerden Afrah Al Hays’in kardeşi Mahmowd Al Hays, ablasının on aydır fabrikada çalıştığını belirterek, “İşe gelmesi için ablamı zorladılar. Gelmezse maaştan üç günlük keseceğini söylemişlerdi” dedi. İşçi Hamza El Seitumar işyerinde 1.5 yıldır sigortasız çalıştırıldığını, 1650 TL aylık aldığını ve Suriyeli şef Mahmud Abdulal’ın fazla mesaiye çağırdığını ifade etti.

‘YANGIN ALARMI YOK’

Bilirkişi raporunda yangın tatbikatı yapıldığına dair kaydın olmadığı, işçilerin günübirlik ve yevmiyeli çalıştığı, işgüvenliği eğitimi almadığı ifade edildi. İşçilerin duman kokusu alana kadar yangını fark etmedikleri vurgulanarak bunun, “Yangın algılama sisteminin olmadığını ve etkin çalışmadığını ortaya koymaktadır” denildi.

BİR AY ÖNCE DE YANMIŞ

Aynı binada 2 Mayıs 2019’da da havalandırma boruları içerisinde yağ birikmesinden kaynaklı bir yangın çıktığı ifade edildi. Bu iki yangın incelendiğinde, havalandırmanın yüksek bir yangın riski taşıdığı ve çıkış noktasının burası olduğu vurgulandı. Toz yangınlarının önüne geçecek ‘Springler’ adlı sistemin bulunduğu fakat üç vanası kapalı olduğu için devreye girmediği belirlendi. Tutuklu bulunan Fatih Akpınar ve Mahmut Genç’in asli, Mahmud Abdulal ve Fırat Aktaş’ın tali kusurlu olduğu ifade edildi. Sanıklara taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçundan dava açıldı. İşçileri temin eden iki kişi serbest bırakıldı.

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