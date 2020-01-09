Kandıra’ya rekor yağış

Meteoroloji yetkilileri dün Umuttepe Karagöllü’de 49 kg, Körfez’de 41 kg, Gölcük’te 32 kg, Derince’de 27 kg, Umuttepe Karagöllü Orman Bölgesinde 49 kg, Başiskele’de 22 kg, Darıca’da 21 kg. yağış, Kandıra’ya önceki gün metrekareye 66 kg, dün de 61 kg. yağış düştü. kaydedildiğini açıkladı. Kartepe Kayak Merkezi’nde bugün kar kalınlığı 140 cm. olarak ölçüldü. Bugün itibariyle Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı da %40’a ulaştı. İSU; bugün itibariyle Sapanca Gölü’nden su alımını da durdurdu.