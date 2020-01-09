Meteoroloji yetkilileri dün Umuttepe Karagöllü’de 49 kg, Körfez’de 41 kg, Gölcük’te 32 kg, Derince’de 27 kg, Umuttepe Karagöllü Orman Bölgesinde 49 kg, Başiskele’de 22 kg, Darıca’da 21 kg. yağış, Kandıra’ya önceki gün metrekareye 66 kg, dün de 61 kg. yağış düştü. kaydedildiğini açıkladı. Kartepe Kayak Merkezi’nde bugün kar kalınlığı 140 cm. olarak ölçüldü. Bugün itibariyle Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı da %40’a ulaştı. İSU; bugün itibariyle Sapanca Gölü’nden su alımını da durdurdu.
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Kandıra’ya rekor yağış
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, iki günlük süre içinde en fazla yağışın Kandıra bölgesine düştüğünü belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz