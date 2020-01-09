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Yaşar Kardaş hastanelik oldu!

İzmit Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş kaburgalarını kırdı
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İzmit Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş merdivenlerden düşerek kaburgasını kırdı. Kandıra Sapağı mevkiinde fatura ödeme noktasında merdivenlerden inerken ayağı kaydı ve beton zemine çakılarak kaburgasını kırdı. Kardaş'a ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı. Kardaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

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