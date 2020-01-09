İzmit Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş merdivenlerden düşerek kaburgasını kırdı. Kandıra Sapağı mevkiinde fatura ödeme noktasında merdivenlerden inerken ayağı kaydı ve beton zemine çakılarak kaburgasını kırdı. Kardaş'a ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı. Kardaş tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
İzmit Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş kaburgalarını kırdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz