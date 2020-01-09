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Baraj doldu, tahliye başladı

Kandıra’de günlerdir etkisini sürdüren yağış nedeniyle baraj doldu, evleri su basmaması için ise su tahliyesi yapılıyor
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra’da üç gündür süren yoğun yağış nedeniyle evlerini, işyerlerini su basma tehlikesi yaşayan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı. Turan, İsu Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ünal Bostan, İSU Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk ve Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Dursun ile birlikte Namazgah Barajı havzasında incelemelerde bulundu. Daha sonra Namazgah Barajı Tesisindeki baraj su oranı ile alakalı yetkililerden bilgiler alan Turan, “İlçemizde şiddetli yağışlardan etkilenen noktalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplerimizle birlikte koordineli olarak çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizde etkili olan yoğun yağış sonucu olumsuz sonuçlar yaşanmaması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kandıra Namazgah Barajımızdaki doluluk planlı su tahliyesi ile kontrol altında tutuluyor.” dedi.

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