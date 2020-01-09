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Jet yargılama başladı!

1 Ocak’tan itibaren uygulamaya başlanan ‘seri muhakeme usulü’nde ile 200 bin dosyanın jet yargılamasının yapılması öngörülüyor.
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Etkin savcı, daha az dava ve hızlı karar hedefiyle Türk yargı sistemine kazandırılan seri muhakeme usulü, 1 Ocak’tan itibaren 379 adliyede uygulamaya konuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün önceki günkü kabine toplantısında, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de yer alan kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin önemli bir sunum yaptığı öğrenildi. Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların adli ve idari yargıda önemli bir işyükü oluşturduğuna işaret eden Bakan Gül, amacın kamu kurumlarının kendi aralarında ve vatandaş arasında doğan uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesinin sağlanması olduğunu vurguladı.

VATANDAŞ MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELMEDEN

İdare ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sulh müessesesine başvuru zorunlu olacak. Devlet kurumları ile çalışanı arasındaki uyuşmazlıklar dava yoluna gitmeden, arabuluculuk uygulamasıyla çözümlenmesinin önü açan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemenin iyi işletilmesi için sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak. Kamu kurumları arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin sulh ile ilgili yüksek komisyon oluşturulacak. 2. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenlemeyle idare ile vatandaş mahkemede karşı karşıya gelmeden sorun barışçıl bir şekilde çözüleceği gibi, mahkemelerin işyükünün de azalması sağlanacak.

BU SUÇLARDA UYGULANACAK

Seri muhakeme usulü, ispatı kolay olan ve önem derecesi düşük değerlendirilen sınırlı bazı suçlar için uygulanıyor. O suçlardan bazıları şöyle:

* Hakkı olmayan yere tecavüz

* Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

* Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

* Gürültüye neden olma

* Parada sahtecilik

* Mühür bozma

* Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

* Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

* Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması. 

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