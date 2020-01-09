Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:16 TSİ- Gündem G: Bugün 10:18 TSİ

Sabiha Gökçen’deki bilet satış noktası yenilendi

UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ‘Bilet Satış Noktası’nı yeni yerine taşıdı.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmit ve Gebze gelmek isteyen vatandaşların Kocaeli Kartlarına dolum yapabildiği ‘Bilet Satış Noktasını’ yeni yeri olan şehirlerarası ulaşım bölümüne taşıdı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlara kart satışı, kart dolum ve tek kullanımlık bilet satışı yapan UlaşımPark’ın yeni satış noktası da vatandaşlar tarafından kolayca bulunabilecek.

Hat 250 ve 250G İLE KONFORLU ULAŞIM

Sabiha Gökçen Havalimanından İzmit ve Gebze’ye seyahat etmek isteyen vatandaşların beğenerek kullandığı hat 250 ve 250G yolculara misafir odaklı hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların havalimanından hızlı ve konforlu şekilde Kocaeli’ye ulaşmasını sağlayan UlaşımPark, ortalama 30 ila 60 dakikada bir sefer yapıyor. Yolcular tarafından sıklıkla kullanılan otobüsler, Kocaeli’ye gelmek isteyen vatandaşlar için de yenilediği ‘Bilet Satış Noktası’ ile sorunsuz bir yolculuk sunuyor.

Bugün 10:16 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!
Ford işçilerinden yerli otomobil yorumu mask
Ford işçilerinden yerli otomobil yorumu
5 milyon borçluya müjde! mask
5 milyon borçluya müjde!
Ekipler karla mücadele ediyor mask
Ekipler karla mücadele ediyor
Az kalsın evlerini su basıyordu! mask
Az kalsın evlerini su basıyordu!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket! mask
İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!

GALERİ

El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL