Altın ve dolarda son durum

Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 301 bin 900 lira, en yüksek 306 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.42 artışla 302 bin liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da ise, dün kapanışta çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını 2.009 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.17 yükselişle 301.80 liradan işlem gördü. Reuters, geçtiğimiz haftalarda yıl sonu yeni pozisyon alma isteksizliğinin azalmasıyla 5.95 civarında dar bantta seyreden dolar/TL’nin İran - ABD gerilimiyle önceki gece illikit piyasada 5.9885’e kadar yükseldiğini, güne 5.98’in hemen altında başladıktan sonra da 5.94 liraya gerilediğini yazdı.