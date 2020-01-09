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41 Burda gazeteciler gününü kutladı

41 Burda AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Gelecek hafta sektörde 4’üncü yılını tamamlayacak olan 41 Burda AVM, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AVM’de bulunan Barista Plus Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltılı programa gazetecilerin yanı sıra AVM Müdürü Atilla Atay, Pazarlama Yöneticisi Leyla Bal, Operasyon Yöneticisi Akgün Yıldız, Raporlama Uzmanı MervenurAbonuz da katılım sağladı.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü basınımızın önemli bir günüdür. 1961 yılında gazeteciler haklarını elde etmişlerdir. Gazeteciler insanların haber alma özgürlüğü kapsamında eylemde bulundular ve o günden sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanır. Bize destek veren 41 BurdaAVM’nin yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

“FARKLI ORGANİZASYONLAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Kahvaltı sonrası konuşan AVM Müdürü Atilla Atay, “Çalışan Gazetecilerin günü kutlu olsun. Gelecek yıl da inşallah yine birlikte olacağız. Önümüzdeki dönemde farklı organizasyonları hayata geçireceğiz. Sinema organizasyonumuz oldu. Her ay bir programda yine birlikte olacağız ve sizlerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi. Programın ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekildi.

Bugün 11:12 TSİ - Yaşam

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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