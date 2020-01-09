Büyükşehir'den toprak kaymasıyla ilgili açıklama geldi

Büyükşehir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hafriyat sahası düzenlenmesi konusunda yıllarca yaptığı işlerle ciddi bir tecrübe ve deneyim kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş., Kocaeli il sınırları içerisinde hafriyat sahalarının düzenlenmesi ve işletilmesini gerçekleştiriyor. Günlerdir kamuoyuna konu olan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlim Tepe yolu üzerinde yer alan sahada oluşan çökmelerin bölge için büyük tehlike olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli ve deneyimli Kent Konut ise bu çökmelerin dolgu alanı olması dolayısıyla normal bir durum olduğunu ve alanda çevreyi tehdit edecek herhangi bir kaymanın söz konusu olmadığını belirtti."

CİDDİ BİR TECRÜBE VE DENEYİM KAZANDI

"Kocaeli il sınırları içerisinde hafriyat sahalarının düzenlenmesi ve işletilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından sağlanmaktadır. 2014 yılından beri bu faaliyeti yürüten şirket, Hafriyat sahası düzenlenmesi konusunda da ciddi bir tecrübe ve deneyim kazanmıştır. Yaptığı her işte insan öncelikli çalışan şirket, Hafriyat sahası düzenlenmesi faaliyetinde de bu prensipten ödün vermemektedir."

ÇEVREYİ TEHDİT EDECEK HERHANGİ BİR KAYMA YOK

"Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlim Tepe yolu üzerinde yer alan saha da 2015 yılında işletmesini alan Kent Konut tarafından düzenleniyor. Bu alanda meydana gelen çökmeler alanın dolgu alanı olması dolayısıyla normal bir durum. Bu tür oturmaların alanda yapılan çalışmanın doğasında bulunuyor ve alanda çevreyi tehdit edecek herhangi bir kayma da söz konusu değil."