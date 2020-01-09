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Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!

Gölcük’te bir kişi, besicilerden aldığı 2 milyon TL değerindeki hayvanlarla ortadan kayboldu
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Gölcük’te V.K. isimli bir kişi, 2 milyon lira değerindeki hayvanları alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.  Gölcüklü besicilerden Adem Şen 1 milyon 120 TL, Osman Tukat 120 bin TL, Cüneyt Tezgel 54 bin TL, Fuat Taştan 240 bin TL, Selahattin Kurt ise 300 bin TL değerindeki hayvanlarının V.K. tarafından satın alındığını ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Adem Şen, V.K. isimli şahsa Gölcük’te esnaf bir arkadaşının kefil olduğunu o da güvenerek hayvanlarını teslim ettiğini, V.K.’nın derneklerle anlaştığını gösteren evraklarla geldiğini ve kendisine senet yaptığını ancak parasını alamadığını iddia etti. Dolandırıldığını iddia eden bir diğer besici Osman Tukat da, kendisine 120 bin liralık hayvan verdiğini ve kendisinden parasını alamadığını şikayetçi olduklarını ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiğini belirtti. (KocaeliTv)

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