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Yeni Renault Clio Euro NCAP tarafından en güvenli süpermini seçildi

Yeni Renault Clio, Euro NCAP tarafından 2019’da test edilen otomobiller arasında en güvenli süpermini* seçildi. Renault Grubu’nun en çok satan modeli Yeni Clio, 2019 yılı ortasında Euro NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızın sahibi olmuştu.
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İttifak’ın yeni platformu CMF-B’yi kullanan Yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca Yeni Clio’nun mükemmel iç mekanı sayesinde, ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

Yeni Clio, zengin bir standart donanım seviyesine sahip: 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa, bu koltuklar için de uyarı veriliyor) ve acil durum arama. Ayrıca standart olarak sunulan %100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

Çok yönlü bir şehir otomobili olan Yeni Clio, ürün gamının en iyi güvenlik seviyesini sunarak Renault’nun güvenlik konusundaki uzmanlığını daha da güçlendiriyor. Yenilenmiş tasarımı, yüksek teknolojik içeriği ve tüm inovasyonları ile Yeni Renault Clio, Renault Grubu’nun ürün stratejisinde yeni bir çığır açıyor ve dünyanın en çok satan Fransız otomobiliyle en üstün güvenlik seviyesini sunuyor.

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