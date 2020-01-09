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Kültür’lü yüzücülerden 2 kupa 50 madalya

Başiskele’de bulunan Bilgili Kültür Okulları Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler ve Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakalarında il şampiyonu oldu.
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Başiskele’de bulunan Bilgili Kültür Okulları; eğitimin dışında spor faaliyetlerinde de ilimizin önde gelen eğitim kurumlarından olmayı sürdürüyor. 04-05 Ocak tarihlerinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler ve Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Müsabakalarında geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi bu yılda genç erkeklerde Bilgili Kültür Okulları takım halinde il şampiyonu olmayı başardı. Yıldız Erkekler Takımı ise il üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Şampiyonluklar dışında ferdi olarak farklı kategorilere ise tam 50 madalya almayı başaran Bilgili Kültür Okulları turnuvaya damgasını vurdu.

Ağırlıklı olarak Milli sporculardan oluşan Bilgili Kültür Okulları yüzme takımının şimdiki hedefi ise Türkiye Yüzme Şampiyonasında daha iyi dereceler elde ederek ilimizi en güzel şekilde temsil etmek. Okul Kurucusu Ali Aydemir turnuvaya katılan öğrencileri tebrik ederek; öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde her zaman tam destek olduklarını ve Türkiye Şampiyonasında yanlarında olduklarını belirtti.

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