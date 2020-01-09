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Büyükakın, Posco yönetimini ağırladı

Büyükakın, Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, misafirleriyle ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 1997'de Tayland'da başlayan Doğu Asya mali krizi konusundaki tespitleri olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan ekonomiler üzerine de görüş alışverişi yapılan ziyarette, yabancı yatırımcıların ülkemiz için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “2020 yılının tüm yatırımcılarımız ve üreticilerimiz açısında çok verimli geçmesini diliyorum” dedi.

BAHN, “TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜZEL GELİŞMELER OLACAĞINA İNANIYORUM”

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin tarihsel sürecini CEO Don Ho Bahn ve Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir ile değerlendiren Başkan Büyükakın, dünyadaki kriz ekonomilerinin birer fırsat olduğunu da söyledi. Küresel riskler üzerine de görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, Posco Assan’ın üretim kapasitesi ve gelecekteki hedefleri hakkında konuklarından bilgi almayı da ihmal etmedi. Görüşmede Türkiye’nin büyük bir devlet ve büyük bir milleti olduğunu dile getiren CEO Don Ho Bahn, 2019 yılında global anlamda yaşanan ekonomik belirsizliklerin tüm sektörlerde olduğu gibi paslanmaz çelik sektörünü de etkilediğini söyledi. Buna rağmen Bahn, “2020 yılında hem Türkiye ekonomisinde hem de paslanmaz çelik sektöründe güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Var olan üretim kapasitemizi 2020 yılı planlarımızda maksimum seviyede kullanmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİN ÜRETİM GÜCÜNÜ ÇOK İYİ BİLEN BİR KADROYUZ”

Kocaeli’de üretim yapan bir firma olarak toplum yararına yönelik projeler yapmaya önem verdiklerini vurgulayan Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir ise, “Paslanmaz çelikten yapılan ürünler hijyen açısından çoğu alanda kullanılmakta, uzun yıllar bu özelliğini koruması ile sürdürülebilirliğe hizmet etmektedir. Bizler de bu anlamda yeni atılımlar yapmak için dünya genelinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemizin üretim gücünü ve insan potansiyelini çok iyi bilen bir kadroyuz. Bunun için Posco Assan olarak ülkemizin üretim gücüne güç katmak için büyük bir gayret gösteriyoruz” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Stadı başta olmak üzere bölgede yapılacak ulaşım yatırımları hakkında misafirlerine bilgi de veren Başkan Büyükakın, “Alikahya bölgemizdeki ulaşım yatırımlarımızla gerek halkımızın gerekse üretim merkezlerinin beklentilerine de cevap vereceğiz” diye konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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