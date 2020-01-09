Lastik işçisi için kritik gün!

Pirelli ve Brisa’da toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü fabrikalar ile ilgili ilk görüşme yarın yapılacak. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, Brisa yetkilileriyle yarın saat 14.00’te Tryp By Wyndham Otel’de masaya oturacak.