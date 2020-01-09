Pirelli ve Brisa’da toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü fabrikalar ile ilgili ilk görüşme yarın yapılacak. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, Brisa yetkilileriyle yarın saat 14.00’te Tryp By Wyndham Otel’de masaya oturacak.
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Lastik işçisi için kritik gün!
Lastik sektörünün önde gelen firmalarından olan Pirelli ve Brisa’da toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz