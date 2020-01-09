110 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Ocak 2020 günü Başiskele ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL değerinde olan toplam 58 adet cep telefonu ele geçirildi. Ev sahibi V.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapılırken cep telefonlarına ise el konuldu.