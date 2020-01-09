Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Ocak 2020 günü Başiskele ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL değerinde olan toplam 58 adet cep telefonu ele geçirildi. Ev sahibi V.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapılırken cep telefonlarına ise el konuldu.
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110 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başiskele’de bulunan bir evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL değerinde olan 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz