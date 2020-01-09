Kocaeli'de görevli astsubay kansere yenildi

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz Salı günü hayata veda eden 38 yaşındaki Erdinç Bingül’ün Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi askeri yetkililer tarafından Adana Havalimanı'ndan alınarak, helallik için Çukurova ilçesinde bulunan Toros Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi çok sayıda kişi tarafından karşılanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdinç Bingül’ün yakınları, gözyaşı döktü. Okunan duanın ardından Bingül’ün cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Kabasakal’a götürüldü.

"GÜLE GÜLE AŞKIM"

Ailenin tek oğlu olan Erdinç Bingül’ün cenazesi, askeri araçla Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Bingül’ün askeri manga omzunda cenazesi taşınırken, gözyaşları içerisinde eşine son görevini yapan Melike Bingül, “Güle güle aşkım” dedi. Garnizon Komutanlığı’ndan askeri yetkililerin de katıldığı cenaze töreninde Erdinç Bingül’ün babası Yılmaz Bingül ve annesi Safiye Bingül ile ablası Ebru ile kardeşi Ceren ve diğer yakınları fenalık geçirdi. Kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze ikindi namazını müteakip toprağa verildi.

"ONUR VE GURUR DUYDUM"

Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı’nda 16 yıldır görev yapan oğlu Erdinç Bingül’ü genç yaşta kaybeden baba Yılmaz Bingül ve eşi Safiye Bingül, cenazeye katılarak acılarını paylaşanlara teşekkür ederken, “Oğlumuzun rahatsızlığı sürece devletimiz hep yanımızda oldu. Ayrıca; askeri yetkililer tarafından gerçekleşen tören dolayısıyla da ayrıca onur ve gurur duydum” dediler.