AKP’de halk günü tam gaz devam ediyor

AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekillerinin vatandaşlarla buluştuğu ‘Halk Günü’ programları devam ediyor. Yarın AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Gebze, Körfez ve Kartepe’de halkla buluşup sorun ve taleplerini dinleyecek.
İŞTE HALK GÜNÜ PROGRAMI
14.00-16.00 GEBZE-İlyas ŞEKER
14.00-16.00 KÖRFEZ-Mehmet Akif YILMAZ
14.00-16.00 KARTEPE-Cemil YAMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz