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AKP’de halk günü tam gaz devam ediyor

AKP Kocaeli’de milletvekillerinin halkla buluştuğu programlar devam ediyor.

Nazım Özgün Erbulan
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AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekillerinin vatandaşlarla buluştuğu ‘Halk Günü’ programları devam ediyor. Yarın AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Gebze, Körfez ve Kartepe’de halkla buluşup sorun ve taleplerini dinleyecek.

İŞTE HALK GÜNÜ PROGRAMI

14.00-16.00 GEBZE-İlyas ŞEKER

14.00-16.00 KÖRFEZ-Mehmet Akif YILMAZ

14.00-16.00 KARTEPE-Cemil YAMAN

Bugün 13:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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