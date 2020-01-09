Kocaelispor'dan çok güzel hareket!

Kocaelispor 2. Başkanı Murat Barış, sosyal sorumluluk projesi adı altında sezon sonuna kadar sırt reklamında Darülaceze başkanlığı yazısını kullanacaklarını belirtti. Pazar günü oynayağımız Payas maçı öncesinde Darülaceze yönetim kurulu ve sakinlerini yemekte ağırlayacaklarını belirten Başkan vekili Barış, Organizasyonda aynı gün statta maç öncesinde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin de desteklerinden ötürü Kocaelispor yönetimine teşekkür plaketi vereceklerini de belirtti. Barış ayrıca Kocaelispor olarak şampiyonluğa giderken, bu tür sosyal sorumluluk projelerine sık sık yer vereceklerini, yeni organizasyonlar içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.