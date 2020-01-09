Kocaelispor 2. Başkanı Murat Barış, sosyal sorumluluk projesi adı altında sezon sonuna kadar sırt reklamında Darülaceze başkanlığı yazısını kullanacaklarını belirtti. Pazar günü oynayağımız Payas maçı öncesinde Darülaceze yönetim kurulu ve sakinlerini yemekte ağırlayacaklarını belirten Başkan vekili Barış, Organizasyonda aynı gün statta maç öncesinde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin de desteklerinden ötürü Kocaelispor yönetimine teşekkür plaketi vereceklerini de belirtti. Barış ayrıca Kocaelispor olarak şampiyonluğa giderken, bu tür sosyal sorumluluk projelerine sık sık yer vereceklerini, yeni organizasyonlar içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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Kocaelispor'dan çok güzel hareket!
Kocaelispor sosyal sorumluluk projesi adı altında sezon sonuna kadar sırt reklamında Darülaceze başkanlığı yazısını kullanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz