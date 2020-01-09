İzmit’in o köyü referanduma gidiyor

İzmit’e bağlı Durhasan Köyü’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 600 dönüm tarım alanının sanayi imarına çevrilmesi konusu gündemde devam ediyor. Bilindiği gibi söz konusu proje Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisinde gündeme gelmiş, tarım alanının sanayi imarına çevrilmesine CHP’liler tepki göstererek muhalefet şerhi koymuştu. Meclis sonrası CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sadece 1 kişinin 167 dönüm arsayı aldığının altını çizerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP’li milletvekillerine ‘kente ihanet etmeyin bu talandan vazgeçin’ çağrısında bulunmuştu.

KÖYLÜLERİN GÖRÜŞLERİNİ SORDULAR

Dün akşam Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Üyesi Orhan Tanış, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Ünal Özmural ile İzmit Belediyesi Koordinatörü Süleyman Şen Durhasan Köyü’ne giderek köylülerin yapılması planlanan imar değişikliği hakkında görüşlerini sordu. Köyde yaşayan vatandaşların görüşlerini dinleyen yetkililer, vatandaşların kararı ne olursa ona uyacaklarını bildirirken, köylüler ise referanduma gideceklerini belirtti. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Taşdemir, “Ortak karar doğrultusunda köy kahvesinde referandum yapılması kkararı alınmıştır” dedi. Söz konusu referandum tarihinin ise muhtar tarafından belirleneceği öğrenildi.

“MAKİNELER SANAYİ SİTESİ KURMAK İSTİYOR”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Taşdemir, “Orada 2011’den beri 600 dönüm üzerinde tarım alanının sanayi alanına değiştirilmesi hakkında plan değişikliği ön görülüyor. Makina Kooperatifçileri orada araziler satın almış, Sanayi’deki yerleri küçük geldiği için bölgede makine üretimi yapmak amacıyla küçük sanayi sitesi tarzında bir yer kurmak istiyorlar. Bu da Büyükşehir gündemine geldi. Tahir Bey de Nisan ayı gibi gündeme getirdi. Komisyondan geçti, CHP’de Orhan Bey muhalefet şerhi koydu Tahir Bey de gündem maddesini geri çekti. Tahir Bey diretmedi sağ olsun. Süre uzatımı alıyor Büyükşehir, duruyor şu anda” dedi.

“TAHİR BEY DE ORTAK AKIL İSTİYOR”

Referandum konusunda da konuşan Taşdemir, “Biz de köylülerin yanına gittik. İstiyorlarsa yanlarında, istemiyorlarsa karşılarında oluruz anlayışıyla oraya gittik. Genel olarak insanlar olumsuz düşünüyor ama köylüler referandum istedi. Muhtar eşliğinde köy kahvesinde yapmak istediler. Orada yaşayan insanların karar vermesi lazım. Dün akşam toplandığımız insanlar, ekip biçen insanlar. Dolayısıyla yarın bu insanlar etkilenecek. Tahir Bey de ortak akıl, oy birliği olmasını istiyor. Öyle lanse ediyor. Biz vatandaş ne derse onu destekleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.