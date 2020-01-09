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Kamyoncular, Perşembe pazarında kontak kapatacak

S.S. 4 Nolu Başiskele Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Kamyoncu esnafının sorunlarının sözülmemesi durumunda kontak kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu
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Özkar, zorunlu hale getirilen dijital takograf ve kent içine girişlerde kesilen cezalardan dolayı rahatsız olduklarını söyledi. Özkar, ayrıca haksızlıklarla karşı karşıya kaldıklarını bu yüzden de seslerini duyurmak amacıyla kontak kapatma kararı aldıklarını dile getirdi. Erdoğan’dan kamyoncular için destek isteyen kooperatif başkanı Özkar, “Kamyoncu esnafı göz ardı edilmemeli. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir talimatı ile sokaklara ve yollara çıkan bu insanlar, bugün ekmek davaları için yollara çıktığında hak etmedikleri muamelelerle karşılaşıyor. Akaryakıt, trafik sigortası, kasko poliçesi, KDV ve diğer türlü vergilerin ağırlığı sebebi ile kamyoncu esnafı can çekişmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi için mücadele ederek sesimizi duyurmak istiyoruz. Sorunlarınız giderilmez ise sesimizi duyurmak için kontak kapatma eylemi yapacağız. Tüm araçlarımızı Milli İrade Meydanına çekeceğiz” dedi.

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