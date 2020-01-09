Hyundai’de, test günleri başlıyor

Hyundai Fertan Plaza “Yeni yılda yeni bir i.20” sloganıyla 2019 fırsatlarını, 2020’ye taşıyor. Yeni üretim i.20’leri gecen yılda olduğu gibi 50 bin TL için 24 ay 0.59 faiz oranıyla tüketiciyle buluşturacağını açıkladı. Fertan Plaza satış müdürü Erdal Yavaş 2019’da yoğun ilgi gören Tucson ve Kona modellerinde de sınırlı sayıda avantajlı 2019 model araçları görmek ve test etmek için herkesi, test sürüşü günlerine davet etti.