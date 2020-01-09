Barbekü bahane tenis şahane!

İzmit Tenis Akademisi’nde CUP 2020 Rüzgârı esiyor !.. Kıyasıya mücadeleler izleniyor… Sonunda ise herkesi müthiş bir parti bekliyor. İzmit’te ilk defa yapılan takım turnuvası, Yahyakaptan İzmit Tenis Akademisi’nde başladı. Yıl boyunca DEFİ Klasman listesinde bulunan ilk 12 oyuncu arasında gerçekleşecek olan turnuva Gri ve Kırmızı takımların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Heyecanlı geçen turnuvaların sonunda sporcular ve akademi üyeleriyle birlikte bir barbekü partisi düzenlenecek.

GRİ TAKIM:

Doğan Koca

Volkan Çağlayan

Ömer Ayhan

Barış Hocaoğlu

Ömer Küçük

Ahmet Şahin

TAKIM KAPTANI:

Uğur Gökhan Uluç

KIRMIZI TAKIM:

Vural Altın

Doğan Akın

Barış Gür

Ebubekir Ayhan

Mesut Ergin

Ufuk Duran

TAKIM KAPTANI:

Oğuz Ergün