Barbekü bahane tenis şahane!

İzmit Tenis Akademisi’nde CUP 2020 Rüzgârı esiyor !.. Kıyasıya mücadeleler izleniyor… Sonunda ise herkesi müthiş bir parti bekliyor. İzmit’te ilk defa yapılan takım turnuvası, Yahyakaptan İzmit Tenis Akademisi’nde başladı. Yıl boyunca DEFİ Klasman listesinde bulunan ilk 12 oyuncu arasında gerçekleşecek olan turnuva Gri ve Kırmızı takımların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Heyecanlı geçen turnuvaların sonunda sporcular ve akademi üyeleriyle birlikte bir barbekü partisi düzenlenecek.
GRİ TAKIM:
Doğan Koca
Volkan Çağlayan
Ömer Ayhan
Barış Hocaoğlu
Ömer Küçük
Ahmet Şahin
TAKIM KAPTANI:
Uğur Gökhan Uluç
KIRMIZI TAKIM:
Vural Altın
Doğan Akın
Barış Gür
Ebubekir Ayhan
Mesut Ergin
Ufuk Duran
TAKIM KAPTANI:
Oğuz Ergün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz