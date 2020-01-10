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Dünyanın ve Türkiye'nin en büyüğü: Kocaeli ve Kağıtspor!

28 branşta 5000’i aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtspor, 2019 yılını şampiyonluklarla tamamladı
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Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan, ferdi ve amatör sporlarda ülkenin bir numarası kabul edilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslar arası arenalarda birçok branşta 2019 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. 28 branşta 5000’i aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 2019 yılında 304 madalya kazanmayı başardı. Kulüp, geride bıraktığımız yılda yine başarılı dereceler elde etti. Mavi Beyazlı kulüp, 81 uluslar arası derece, 8 Dünya Şampiyonası derecesi, 15 Avrupa Şampiyonası derecesi, 30 Balkan Şampiyonası derecesi, 170 Türkiye derecesi elde ederek başarıya imza attı.

2020 HEDEFLERİMİZ DAHA DA YÜKSEK

Kulüp başkanı Dr. Ali Yeşildal, “2019 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. Aynı sonuçları 2020 yılında da tekrarlamak amacındayız. Bu dönemi yine yoğun bir yıl olarak geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyorum ”dedi.

DORUKTAKİLER 2019’DA YİNE ZİRVEYE SPORCU ÇIKARDILAR

2019 yılında Kağıtspor ve milli takımlar adına mücadele eden sporcular oldukça önemli başarılar kazandı. Judoda Merve Azak Dünya şampiyonu olurken Atıcılıkta Murat İlbilgi rekor kırarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Özel judocu Doruktakiler 2019’da da Yılın Sporcusu seçilen Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırarak ülkemizi gururlandırdı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR’UN DERECELERİNİN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI:

TEKVANDO: 3 Türkiye

GELENEKSEL OKÇULUK: 3 Uluslararası, 9 Türkiye

HALTER: 3 Uluslar arası, 3 Avrupa, 10 Türkiye

JUDO: 2 Dünya, 3 Avrupa Gençlik Olimpiyatları 17 altın, 14 gümüş, 19 bronz, 20 altın, 14 gümüş, 15 bronz, 49 Uluslar arası derece Avrupa Kupası, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası derecesi…

GÜREŞ: 11 Türkiye, 1 Türkiye Büyükler, 1 Türkiye Minikler Serbest Güreş Takım 3’ncülüğü, 1 Türkiye Minikler Grekoromen Takım 2’nciliği

YAĞLI GÜREŞ: 2 Kırkpınar derecesi

ATICILIK: 1 Avrupa Şampiyonluğu, 5 Türkiye derecesi, Karate branşında 48 Uluslar Arası, 7 Avrupa, 2 Dünya, 6 Balkan, 21 Türkiye 1 Türkiye Ümit Genç, 1 Türkiye Büyükler Takım derecesi

ÖZEL BRANŞLAR: 22 altın, 9 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplamda 50 Türkiye derecesi, 4 Avrupa Şampiyonası derecesi, 6 Dünya Şampiyonası

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