KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Sporlarında Karate dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, müzesine 5 madalya kazandırdı. Kocaeli Ticaret Odası’nın nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere eğitim-öğretim hayatına kazandırdığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rol model projelerinin yanı sıra spordaki başarılarıyla da takdir görüyor. Bu kapsamda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalara Beden eğitimi Öğretmeni Sercan Yaman tarafından hazırlanan karate takımı, 5 adet madalyayla döndü. Öğrencilerin spordaki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Öğrencilerimizi spor alanında da desteklemeye devam edeceğiz. Bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
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KOTO’dan karatede yeni yılda yeni başarılar geldi
KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Sporlarında Karate dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, müzesine 5 madalya kazandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz