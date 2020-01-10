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KOTO’dan karatede yeni yılda yeni başarılar geldi

KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Sporlarında Karate dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, müzesine 5 madalya kazandırdı.
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KOTO AOSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Sporlarında Karate dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, müzesine 5 madalya kazandırdı. Kocaeli Ticaret Odası’nın nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere eğitim-öğretim hayatına kazandırdığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rol model projelerinin yanı sıra spordaki başarılarıyla da takdir görüyor. Bu kapsamda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalara Beden eğitimi Öğretmeni Sercan Yaman tarafından hazırlanan karate takımı, 5 adet madalyayla döndü. Öğrencilerin spordaki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Öğrencilerimizi spor alanında da desteklemeye devam edeceğiz. Bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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