Ücretsiz okul sayesinde, 41 bin minik sporla buluştu

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin beklentilerini, oyun ve spor yoluyla desteklemek, sağlıklı yaşamı özendirmek ve spor kültürü oluşturmak amacıyla 2012 yılında başlatılan Ücretsiz Spor Okulları projesiyle, geçtiğimiz yıl 41 bin minik öğrenciyi sporla tanıştırıldı. Ücretsiz spor okullarında, 12 ilçedeki 172 spor tesisinde 10 branşta, alanında uzman eğitmenlerle faaliyetler sürdürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2018-2019 öğretim yılında Ücretsiz Spor Okullarından, kızlarda 20 bin 185 ve erkeklerde 20 bin 842 olmak üzere toplam 41 bin minik sporcu yararlandı. 10 branşta gerçekleşen spor okulunda en çok talep jimnastik kursuna oldu.

EN ÇOK TALEP JİMNASTİK KURSUNA OLDU

Toplam 10 branşta gerçekleşen kış ve yaz ödemi Spor Okullarından en çok talep jimnastik kursunaydı. Jimnastik kursundan 11 bin 76 çocuk yararlandı. Jimnastik branşını7 bin 289 kayıtla atletizm ve 4 bin 552 kayıtla yüzme takip etti. Ata sporu güreşe ilgi her geçen yıl artarken bu yıl 198 çocuk güreş sporuyla tanıştı. Basketbolu 4 bin 394, Satrancı 4 bin 022, Voleybolu3 bin 364, Masa Tenisini 3 bin 40, İzciliği 2 bin 167 ve Badmintonu da 955 çocuk öğrendi.