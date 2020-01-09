Üçtepespor yeni sezondan umutlu

Açılış maçını yapacak olan takımlardan Üçtepespor, antrenmanlarını Erdoğan Yabanabat ve Volkan Sarı sorumluluğunda Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda yapıyor. Yeni bir kadro ile sahadaki yerini alacak olan takımda üniversite öğrencilerinin ve gençlerin sayısının fazla olmasıdikkatlerden kaçmıyor.
DIEGO ARMANDO İÇİN ÇALIŞILIYOR
Kadrosunda 30 futbolcusu bulunan Üçtepe ekibinde Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Orta Amerikalı Diego Armando (Maradona’nın adaşı) ile ilgili bürokratik işlemler devam ediyor. Başiskele Damlarspor’dan da 1 futbolcu alıp transferi kapacak olan takımdaki arkadaşlık ortamı oldukça üst seviyede. Takımın hem yardımcı teknik adamı hem de futbolcusu Volkan Sarı, Üçtepe’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.
ÜÇTEPESPOR’UN KADROSU
Ahmet Sunar- Kaleci
Mesut Gönenç-Sağ bek
Ziver Demir- Sağ bek
M.Ali Güvenaltı - Stoper
Ferhat Yılmaz - Stoper
Hakkı Öztaş - Stoper
Melih Gönenç-Orta Saha
Engin Çelebi - Orta Saha
Furkan Sivo- Sol Açık
Enes Elgin - Sağ Açık
Burak Borlak - Forvet
Hasan Yıldırım - Stoper
Mesut Aslantaş - Sağ Açık
Emrah Oylu - Orta Saha
Ali Sak –Forvet
Halil Arslan - Kaleci
Sefa Durmuş - Forvet
GEÇEN SEZONDAN
KALAN FUTBOLCULAR
Erkan Kurt - Kaleci
Batuhan Ayten - Forvet
Berat Koç – Sol Kanat
Burak Aktop –Sağ Kanat
Harun Güneş - Stoper
Özcan Özsoy – Sol Bek
Oğuzhan Yavuz – Orta Saha
Özgür Ersoylu – Orta Saha
Seyfullah Ersoylu – Orta Saha
Sezgin Akyıldız –Sağ Bek
Volkan Sarı – Orta Saha
Kerim Koç –Orta Saha
Abdurrahman – Orta Saha
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz