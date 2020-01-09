Üçtepespor yeni sezondan umutlu

Açılış maçını yapacak olan takımlardan Üçtepespor, antrenmanlarını Erdoğan Yabanabat ve Volkan Sarı sorumluluğunda Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda yapıyor. Yeni bir kadro ile sahadaki yerini alacak olan takımda üniversite öğrencilerinin ve gençlerin sayısının fazla olmasıdikkatlerden kaçmıyor.

DIEGO ARMANDO İÇİN ÇALIŞILIYOR

Kadrosunda 30 futbolcusu bulunan Üçtepe ekibinde Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan Orta Amerikalı Diego Armando (Maradona’nın adaşı) ile ilgili bürokratik işlemler devam ediyor. Başiskele Damlarspor’dan da 1 futbolcu alıp transferi kapacak olan takımdaki arkadaşlık ortamı oldukça üst seviyede. Takımın hem yardımcı teknik adamı hem de futbolcusu Volkan Sarı, Üçtepe’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

ÜÇTEPESPOR’UN KADROSU

Ahmet Sunar- Kaleci

Mesut Gönenç-Sağ bek

Ziver Demir- Sağ bek

M.Ali Güvenaltı - Stoper

Ferhat Yılmaz - Stoper

Hakkı Öztaş - Stoper

Melih Gönenç-Orta Saha

Engin Çelebi - Orta Saha

Furkan Sivo- Sol Açık

Enes Elgin - Sağ Açık

Burak Borlak - Forvet

Hasan Yıldırım - Stoper

Mesut Aslantaş - Sağ Açık

Emrah Oylu - Orta Saha

Ali Sak –Forvet

Halil Arslan - Kaleci

Sefa Durmuş - Forvet

GEÇEN SEZONDAN

KALAN FUTBOLCULAR

Erkan Kurt - Kaleci

Batuhan Ayten - Forvet

Berat Koç – Sol Kanat

Burak Aktop –Sağ Kanat

Harun Güneş - Stoper

Özcan Özsoy – Sol Bek

Oğuzhan Yavuz – Orta Saha

Özgür Ersoylu – Orta Saha

Seyfullah Ersoylu – Orta Saha

Sezgin Akyıldız –Sağ Bek

Volkan Sarı – Orta Saha

Kerim Koç –Orta Saha

Abdurrahman – Orta Saha