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Periler Elazığ yolcusu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, yarın konuk olacağı Elazığ İl Özel İdare maçı için bugün yola çıkıyor

Ahmet Akay
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İlk yarının son maçında sahasında Çankaya Üniversitesi’ni 81- 69 mağlup ederek ilk 8’e kalan ve 1-5 Mart tarihleri arasında Federasyon Kupası maçları oynanamaya hak kazanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı zorlu Elazığ İl Özel İdare maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlıyor. Bu sabah 09.40 uçağı ile Elazığ’a hareket edecek olan ekibimiz Dedeman Otel’de konaklayacak. Yarın maçını oynayacak olan Mavi Yeşilliler 21.00 uçağı ile şehre dönüş yapacak.

HAFTAYA RAKİP BEŞİKTAŞ

Geçen haftayı bay geçiren Süper Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor’un İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman öncesinde çiçeği burnunda antrenör Fırat Okul sporcularla sohbet ederken, Elazığ maçının öneminden bahsetti. Yeni transfer Emel Sığırcı’nın da yer aldığı antrenmanda tam kadro çalışan kızlarımız, önümüzdeki hafta da Beşiktaş’ı konuk edecek ve saat 17.00’de başlayacak olan maç TİVİBU’dan canlı yayınlanacak.

 

Bugün 15:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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