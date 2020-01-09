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Taşköprü’nün iki yeteneği Körfez GB’de!..

Kocaeli’de son dönemde alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Taşköprü Birlikspor’da 2006 doğumlu iki yetenekli futbolcu Körfez Gençlerbirliği’ne transfer oldu.
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Kocaeli’de son dönemde alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken Taşköprü Birlikspor’da 2006 doğumlu iki yetenekli futbolcu Körfez Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 2 yıldır Taşköprü Birlikspor forması giyen merkez orta saha oyuncusu Tunahan Konukçu ve “Canavar” olarak bilinen stoper Kava Karabulut, bundan böyle Körfez Gençlerbirliği’nin başarısı için ter dökecek. Teknik adamlar İsmail Caferoğlu ve Emre Korkmaz’ın yetiştirdiği 13 yaşındaki iki isim yeni takımında başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Tunahan ve Kava ile ilgili olarak genç teknik adam Emre Korkmaz “14 yaşına kadar liglerde mücadele ediyoruz. Önceliğimiz yetiştirmek ve başta Kocaelispor olmak üzere sporcularımızı şehrimizin üst yapısı ile de güçlü olan kulüplerine göndermek. Kulübümüzde yetişen Tunahan ve Kava kardeşlerimizin de Körfez GB’de Taşköprü Birlikspor’u en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır” diye konuştu.

 

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