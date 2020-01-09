Teşekkürler Adnan Sak ağabey!..

İlimizin sevilen iş insanlarından, Dilovası Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Sak’a, Kulüp Başkanı Recep Laç ve yöneticilerden Halit Ekici çiçek takdim etti. Süper Amatör Lig’e yükselen Dilovası Belediyespor’un başarısında eşi Güler Sak ile birlikte büyük bir pay sahibi olan Adnan Sak’a katkılarından ötürü çiçek takdim edildi. Kulübe maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Adnan Sak, gençlerin her zaman yanında olacağını söyledi. Kulüp Başkanı Laç ise yaptığı açıklamasında “Dilovası'na olan emeklerinden, gençliğe vermiş olduğu saygısı ve sevgisinden ötürü ağabeyimiz Adnan Sak'a teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.