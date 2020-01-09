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Bu da ıstaka büyüsü!

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde organize edilen il şampiyonaları müsabakaları devam ediyor. 19 Ocak’ta sona erecek olan şampiyonaya ilimizden de 176 sporcu katılıyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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8 Ocak’ta başlayan Bilardo İl Şampiyonası eş zamanlı olarak İzmit ile birlikte Gebze, Gölcük’te de devam ederken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo İl Temsilciliği çalışmaları birlikte takip ediyor. Kısa bir süre önce Kocaeli Bilardo İl Temsilcisi olan ve 27 yıldır bilardo sporu ile ilgilenen Onur Öğüt gerek il içi gerekse de il dışı tüm çalışmaları itina ile yerine getirirken hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor.

FİNAL ETABI 18-19 OCAK’TA

Rahat ve huzurlu maç ortamlarının sağlanmasında da yardımcı olan Öğüt ve yardımcılarına, dev organizasyonda büyük bir görev düşüyor.İzmit, Gölcük ve Gebze’de gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini mağlup eden 32 bilardocu 18-19 Ocak  tarihlerindefinal grubuna kalacak. Gebze’deki final etabında dereceye girecek olan sporcular genel klasman puanlarını ceplerine koyacak.

 

Bugün 15:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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