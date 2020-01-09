Kocaeli Güneş ve Beylikbağı U-16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA!..

Cephanelik Stadı’nda oynanan zorlu maçın 15. Dakikasında, Kocaeli Güneşspor’da Melih ceza sahası içinde önünde bulduğu topu sol ayağıyla kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderdi. Melih’in nefis golü ile maçı 1-0 kazanan ve Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan Kocaeli Güneşsporlu futbolcular, teknik ekip, yönetim ve sporcu velileri, maçın ardından sevinç yaşadı.

SEVİNEN BEYLİKBAĞI

Normal sezonda grubunu namağlup lider bitiren Yeşil Siyahlılar, eleme maçlarında Kullarspor’u 5-1, Çayırovaspor’u 2-0 mağlup edip, finale kalmıştı. Öte yandan bir diğer final maçında Gölcük Gençlerbirliği’ni Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maç sonunda Eray ve Emirali’nin golleri ile 2-1 mağlup eden Beylikbağıspor da Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Elit gruplarından ise Körfez Gençlerbirliği ve 41 Futbol Kulübü daha önce şampiyonayı garantilemişti.