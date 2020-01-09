Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:03 TSİ- Spor G: Bugün 15:05 TSİ

Kocaeli Güneş ve Beylikbağı U-16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA!..

Kocaeli Güneş U-16 takımı İzmit Gençlerbirliği’ni 1-0, Beylikbağı da Gölcük Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cephanelik Stadı’nda oynanan zorlu maçın 15. Dakikasında, Kocaeli Güneşspor’da Melih ceza sahası içinde önünde bulduğu topu sol ayağıyla kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderdi. Melih’in nefis golü ile maçı 1-0 kazanan ve Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan Kocaeli Güneşsporlu futbolcular, teknik ekip, yönetim ve sporcu velileri, maçın ardından sevinç yaşadı.

SEVİNEN BEYLİKBAĞI

Normal sezonda grubunu namağlup lider bitiren Yeşil Siyahlılar, eleme maçlarında Kullarspor’u 5-1, Çayırovaspor’u 2-0 mağlup edip, finale kalmıştı. Öte yandan bir diğer final maçında Gölcük Gençlerbirliği’ni Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maç sonunda Eray ve Emirali’nin golleri ile 2-1 mağlup eden Beylikbağıspor da Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Elit gruplarından ise Körfez Gençlerbirliği ve 41 Futbol Kulübü daha önce şampiyonayı garantilemişti.

Bugün 15:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Keremler, Kocaelispor’da kalıyor mask
Keremler, Kocaelispor’da kalıyor
Cizrespor taraftarına tedbir uygulanmayacak! mask
Cizrespor taraftarına tedbir uygulanmayacak!
Çubuklu Bala ve Üçtepe bir araya geldi mask
Çubuklu Bala ve Üçtepe bir araya geldi
Yuvana hoş geldin Erhan hocam mask
Yuvana hoş geldin Erhan hocam
Sedat Topçu demek BAŞARI DEMEK! mask
Sedat Topçu demek BAŞARI DEMEK!
Ya Derbent ya da Kartepe! mask
Ya Derbent ya da Kartepe!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL