Arslanbey, Paşa maçına hazırlanıyor…

1. Amatör Futbol Ligi’nde Play-Off mücadelesi verecek olan Arslanbey Organize Sanayi kadrosuna iki önemli futbolcu kattı. Kartepe Belediyespor’dan sol bek ve sol açık Bahadır Balaban ile Dilovası Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Oğulcan Enül, Arslanbey ekibinin başarısı için ter dökecek. Mustafapaşaspor ile eleme maçına çıkacak olan Arslanbey ekibi santrafor arayışlarına da devam ediyor.

HARBİŞ İLE HAZIRLIK MAÇI VAR

Takımın genç ve başarılı teknik adamı Savaş Demir “Mustafapaşaspor genç ve diri bir ekip. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi futbolcularıma olan inancım tamdır” dedi. Kartepe temsilcisi yarın Arslanbey Stadı’nda yine Play-Off oynayacak olan Harbişspor ile hazırlık maçı yapacak, karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Öte yandan takımda sakatlıkları geçen Oğuz Hoş ve Yavuzhan da forma giyebilecek.