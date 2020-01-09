Genç Kızlar Voleybolda şampiyon: Başiskele Uğur Mumcu 1-2

13 Aralık’ta başlayan, 74 okulun 7 grup halinde mücadele ettiği Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde Başiskele Uğur Mumcu Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Uğur Mumcu ilk seti 25-13 kaybetti. Çekişmeli geçen ikinci seti 22-25 ve karar setini de 9-15 kazanan Uğur Mumcu kupayı mutlu sona ulaşan taraf oldu.
ÜÇÜNCÜ MATEMATİK KÖYÜ OLDU
Üçüncülük maçında Derince Yenikent Anadolu Lisesi, Evrensel Matematik Köyü’nü 20-25 ve 27-29’luk setlerle 2-0 mağlup etmesini bildi. Okulun müdür ve öğretmenleri ile öğrenci taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verirken oldukça heyecanlı göründüler. Organizasyon sonunda ilk 3 okul ilimizi 13-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ: 1
ÖZEL BAŞİSKELE UĞUR ANADOLU LİSESİ: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER:Eyüp Atalı***, Selim Gülhan***
NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ:Yaren Göl***, Yaren Sarıoğlu**, Mervenur***, Azra**, Süeda***, Ceren Günaydınoğlu***, Berra***, Damla**, Ceren Gültepe***, Zeynep Öğüt**, Didem**, Zeynep Ertekin**
ÖZEL BAŞİSKELE UĞUR ANADOLU LİSESİ: Zeynep***, Nilsu**, Gizem**, Sıla Koca**, Sıla Kurt***, Lal Karaca***, Yaren***, Eylül***, Esma, Eylül**, Meryem**, Özge**
SETLER: 25-13, 22-25, 9-15
ÖZEL EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ: 0
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER:Selim Gülhan***, Kübra Kara***
ÖZEL EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ: Nilsu***, Göksu***, Ayça Özyılmaz***, Ayça Cevher***, Ayça Kandemir***, Yağmur**, Betül**, Ece**, Ceren**, Minel***, Melek**
YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Yağmur***, Elanur***, Sinem***, Yeşim**, Sıla***, Feyza***, Ceren Gül***, Beste**
SETLER: 20-25, 27-29
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz