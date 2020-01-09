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Genç Kızlar Voleybolda şampiyon: Başiskele Uğur Mumcu 1-2

Liseler Arası Voleybolda en büyük belli oldu. Çekişme içerisinde geçen final maçında Özel Başiskele Uğur Mumcu Anadolu Lisesi,  Derince Neci Fazıl Anadolu Lisesi’ni 2-1 yendi ve kupanın sahibi oldu 

Ahmet Akay
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13 Aralık’ta başlayan, 74 okulun 7 grup halinde mücadele ettiği Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde Başiskele Uğur Mumcu Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Uğur Mumcu ilk seti 25-13 kaybetti. Çekişmeli geçen ikinci seti 22-25 ve karar setini de 9-15 kazanan Uğur Mumcu kupayı mutlu sona ulaşan taraf oldu.

ÜÇÜNCÜ MATEMATİK KÖYÜ OLDU

Üçüncülük maçında Derince Yenikent Anadolu Lisesi, Evrensel Matematik Köyü’nü 20-25 ve 27-29’luk setlerle 2-0 mağlup etmesini bildi. Okulun müdür ve öğretmenleri ile öğrenci taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verirken oldukça heyecanlı göründüler. Organizasyon sonunda ilk 3 okul ilimizi 13-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

 NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ: 1

ÖZEL BAŞİSKELE UĞUR ANADOLU LİSESİ: 2

 SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER:Eyüp Atalı***, Selim Gülhan***

NECİP FAZIL ANADOLU LİSESİ:Yaren Göl***, Yaren Sarıoğlu**, Mervenur***, Azra**, Süeda***, Ceren Günaydınoğlu***, Berra***, Damla**, Ceren Gültepe***, Zeynep Öğüt**, Didem**, Zeynep Ertekin**

ÖZEL BAŞİSKELE UĞUR ANADOLU LİSESİ: Zeynep***, Nilsu**, Gizem**, Sıla Koca**, Sıla Kurt***, Lal Karaca***, Yaren***, Eylül***, Esma, Eylül**, Meryem**, Özge**

SETLER: 25-13, 22-25, 9-15

ÖZEL EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ: 0

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 2

 SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER:Selim Gülhan***, Kübra Kara***

ÖZEL EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ: Nilsu***, Göksu***, Ayça Özyılmaz***, Ayça Cevher***, Ayça Kandemir***, Yağmur**, Betül**, Ece**, Ceren**, Minel***, Melek**

YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Yağmur***, Elanur***, Sinem***, Yeşim**, Sıla***, Feyza***, Ceren Gül***, Beste**

SETLER: 20-25, 27-29

 

Bugün 15:05 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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