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Umuda ‘YELKEN’ açtılar

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, yeni yıla dopdolu bir programla başladı. Bir seminerle denizciliğe ve eğitime olan katkılarını sürdürdü
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Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli İl Temsilciği tarafından düzenlenen Yelken Aday Hakem Kursu ve Yelken Hakem Vize Terfi Semineri, geçtiğimiz hafta sonu Körfez’de bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nde gerçekleşti.
Federasyonun 2020 faaliyet programı içerisinde yer alan seminere katılan hakem adaylarına, Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük ve Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tuğrul Özel tarafından eğitim verildi.

 TALİMATLAR AKTARILDI… 17 KİŞİ SINAVA GİRDİ…

Yelken hakem talimatı, yarış yönetimi ve yarış kuralları, parkur düzeni, rota çalışması ve denizci bağları konularındaki eğitim 3 gün sürdü. Yelken hakemi olmak isteyen 53 aday, edindikleri bilgiler sonrası, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda bu kez sınava alındı. Yelken Hakem Vize Terfi Semineri’ne katılan kişi sayısı ise 17 oldu.

KÜTÜK’TEN DOĞUSEL’E TEŞEKKÜR

Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, “Kocaeli yelken sporu için çok değerli bir şehir, bu nedenle sürekli hakem ihtiyacı duyuluyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu ihtiyacı gidermek için kurslar açılıyor. Bu senenin ilk kursu Kocaeli'nde verildi. 3 gündür bizlere ve deniz sporlarına desteklerini esirgemeyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

 

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