Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde lider durumda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yarın konuk edeceği İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Lacivert Beyazlılarda hedef İzmirli rakibini devirip liderliğini sürdürmek. 12 maçta 10 galibiyet 2 yenilgiyle liderliğini sürdüren Kağıtspor, 18.00’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak olan maça tek eksikle çalışıyor. Kasığından sakatlığı bulunan Anıl Atamış’ın en az 2 hafta sahaya çıkamayacağı belirtildi. Genç antrenör Hakan Köseoğlu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti ve basketbol severleri maça davet etti.
Bugün 15:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:10 TSİ
Kağıtspor, İzmir’i bekliyor
Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde lider durumda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, yarın konuk edeceği İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz