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Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki

Hatay'da eski kız arkadaşına asit atarak suratında yanıklar oluşmasına sebep olan sanık hakkında "Namussuz, alçak" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen cezanın yetersiz olduğuna vurgu yaptı.
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Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİR NAMUSSUZ, BİR ALÇAK..."

Hatay'da eski kız arkadaşına asit atarak suratında yanıklar oluşmasına sebep olan sanık hakkında sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Geçenlerde bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kızımızın gözü gidiyor. Kanunun en yüksek oranı bu. Şimdi diyorum ki ben de, bunu da bizim getirdiğimiz söyleniyor. Arkadaşlar diyorum, siz neden kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben hak, hukuk, adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku ve adaleti arayacaksınız. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

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