Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:21 TSİ- Gündem G: Bugün 16:27 TSİ

Posco Assan’da ödül töreni

Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan, 2019 yılını çalışanlarının da katıldığı yıl sonu toplantısıyla tamamladı. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmalar aktarılırken, 5. yılını dolduran çalışanlara kıdem ödülleri takdim edildi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Posco Assan yıl sonu toplantısı bölüm yöneticilerinin konuşmaları ile başladı. 2019 yılına ait ekonomik verileri çalışanlar ile paylaşan Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, global anlamda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen çalışanların katkısı ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarını ifade etti. Bu kapsamda alanlarında fark yaratan 190 çalışanı ödüllendirdiklerini de belirten Özdemir, 2019 yılında hayata geçirdikleri “Paslanmaz Başarılar” ödül sistemi de dahil tüm yeni uygulamaların büyük payı olduğunu sözlerine ekledi.

İLK SIRADA YER ALDI

Özdemir; “En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katkısı ile Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 74., ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasında 88. Sırada yer aldık. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri’nde Paslanmaz İhracatı kategorisinde 1. sırada yer alarak, ülkemiz ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadık. Bunu çalışanlarımız ile başardık” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği açısından da 2019 yılının şirketleri açısından son derece başarılı geçtiğini ifade eden Özdemir; “2019 yılında hayata geçirdiğimiz İSG Farkındalık Kampanyası ve çalışanlarımızın duyarlılığı ile kuruluşumuzdan bu yana İSG konusunda en iyi sonuçlara ulaştık. Metal sektöründe global anlamda en iyi şirketler arasında yer alma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ilk önceliğimiz olup, kendimizi bu konuda sürekli geliştiriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve CAO’su Ufuk Özdemir şirkette 5. yılını dolduran çalışanlara kıdem ödüllerini ve plaketlerini takdim ettiler. Yıl sonu toplantısı gelenekselleşen yılbaşı çekilişi ve yeni yıl pastasının kesilmesi ile sona erdi.

Bugün 16:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı! mask
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi! mask
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi!
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş... mask
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...
Yaşar Kardaş hastanelik oldu! mask
Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
Kandıra’ya rekor yağış mask
Kandıra’ya rekor yağış
Jet yargılama başladı! mask
Jet yargılama başladı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL